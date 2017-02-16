小西瓜考74級分 《百萬小學堂》還出了這些高材生

威力（左）、小西瓜與丁丁當年一起上哈林節目《百萬大歌星》。（本報系資料照）

外型可愛的葉子。（取自YouTube)

「小西瓜」廖書嫻在今年學測勇奪74級分佳績，勾起不少網友對小學生們在節目《百萬小學堂》中舉手高喊「選我選我選我」的往日回憶。但不說你可能不知道，除了小西瓜，《百萬小學堂》還出了不少資優生，讓網友直呼超猛！

《百萬小學堂》當年邀請不少明星上節目進行益智問答，也找來小學資優生扮演智囊團角色，在這些智囊團中，以自然和國語為強項的葉子，去年就考上台大戲劇系，外型更蛻變為高壯猛男。

另外，本名徐浩軒的丁丁，一開始只是節目觀眾，後來因緣際會下被製作單位看上成為智囊團的一員，也是建中高材生，還參加學校樂旗隊，不只會讀書，連課外活動也一把罩。

(中時電子報)