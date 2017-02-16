ELEVEN SPORTS將上架 經典賽電視看得到

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Eleven Sports將於有線電視系統上架，圖為全球董事總經理曼肯（左四）、台灣區總經理康小玲（左三）。（資料照，李弘斌攝）

第4屆世界棒球經典賽(WBC)將在3月6日進行全球首戰，遲遲未敲定的國內轉播如今傳出好消息，搶下今年台灣區轉播代理權的ELEVEN SPORTS將在21日舉行電視頻道開播記者會，正式宣布雙頻道在有線電視系統上架。

今年經典賽台灣區轉播權由ELEVEN SPORTS取得，但國內既有的體育頻道包括緯來體育台、FOX體育台、民視等都不轉播，ELEVEN SPORTS因此爭取有線電視系統頻道上架。

ELEVEN SPORTS訂於21日舉行開台記者會，將宣布雙頻道正式於有線電視系統上架，從3月6日首場賽事起，國內球迷將可透過有線電視平台，觀看本屆經典賽全部39場賽事。

(中時電子報)