尼加拉瓜大使團參訪桃園 誇桃警專業親切

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使團成員與桃警合影留念。（交大提供）

使團對桃警留下深刻印象。（交大提供）

尼加拉瓜大使達比亞及使節團共22人，今天應桃園市長鄭文燦之邀試乘桃園機場捷運，並在午宴後前往大溪老茶廠參訪。

期間尼加拉瓜大使達比亞及使節團成員對桃園交通大隊等警察同仁的維護勤務印象深刻，直誇他們態度專業親切，並與桃警合照留念，成為意外亮點。

(中時)