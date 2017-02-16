Uber與租賃業合作？還先得過小黃這一關

有媒體指出Uber合法有一線生機，就是與租賃業者合作，只是還待敲定細節；台灣Uber也指可跟租賃業者合作。但事實上還有得喬，中間還牽涉小客車租賃業者跟計程車業者的角力。

為因應上周Uber司機聯盟抗議，交通部今召集租賃業者、計程車業者、Uber及Uber司機開會對話。據了解，議程就包括：「Uber倘與小客車租賃業者合作，是否具備可行條件。」但開會時租賃業者指出，多元化計程車方案已吃到租賃車市場，憑什麼不能開放Uber媒合租賃業者；計程車業者則指，依法沒有小客車租賃服務業，派遣系統只能派遣計程車。讓原本預期Uber司機和業者對話，卻變成小黃、租賃業者相爭的場合。

交通部今上午10點召集小客車租賃公會全聯會、計程車商業公會全聯會、計程車駕駛工會全聯會、台灣Uber及台灣Uber司機聯盟等，討論事項包括「Uber倘與小客車租賃業者合作，是否具備可行條件」、「其他（如公共運輸服務不及之偏鄉地區，有無納入私人運具共乘、分享的可行性）」。

據了解，交通部其實在昨天就讓小黃與租賃業者先開「會前會」，希望雙方先取得共識，但租賃業者當天就指出，有90％Uber司機都是開的都是租賃車，所以希望開放Uber媒合租賃車，但當天兩方就已沒共識。

為何租賃業者希望交通部能讓Uber合法派遣小客車租賃業？首先必須瞭解現有租賃車業者經營模式，即消費者跟租賃車行叫車後，由車行調度具備租賃車牌的車輛，並將派車單給考取職業駕照的代僱駕駛，駕駛再完成載客任務。

而台灣Uber司機聯盟發起人沈柏耀指出，Uber停業前，跟租賃業者有兩種合作模式，一種是Uber與租賃車行租車，給已考取職業駕照的駕駛載客，駕駛並準備好派車單，接受Uber媒合客人，此種模式介於法規模糊地帶；一種是Uber司機將自用車（白牌車）「靠行」到租賃車行，讓自用車取得租賃車牌，同時司機也取得「代僱駕駛」身份，人、車都合法，也有派車單，再接受Uber媒合客人。

沈柏耀說明，其實第二種方式已符合現有租賃車派遣模式，而且既有法規也沒有限制必須以固定費用支付車資，不能跳表。但交通部卻避免正面回應此模式合法性。

在此情況下，今與會計程車業者指出，其實租賃車業者相當瞭解，差別只在於交通部願不願意鬆口認定此租賃車派遣模式合法。而租賃業者若得由Uber派遣，將可提升收益。

但計程車業者也不是省油的燈，知道這將侵蝕計程車市場，打出踩死法令底線的戰術，在會議上搬出如台灣大車隊、大都會車隊經營模式的「計程車客運服務業申請核准經營辦法」，只能派遣「計程車」，而非租賃車；還有《公路法》只有「計程車客運服務業」，沒有小客車租賃服務業，指出租賃車想透過Uber媒合，根本沒有法源。因此才有沈柏耀指出，今天會議是讓計程車與租賃業者「狗咬狗」。

與會小黃業者認為：「交通部今天就是想測試水溫，探詢Uber以與租賃業者合作留下的機會。」但僅管「租賃業者」加入挺Uber合法化的戰局，卻又陷入跟計程車分食大餅的爭議，讓交通部進退維谷。

然而，沈柏耀說明，Uber司機真正希望的是，台灣也能比照美國加州開放「網路運輸業（TNC）」模式，也就是政府立法嚴管平台，平台再嚴管司機跟車輛，包括納保、納稅及相關安全規範，甚至幫司機納勞健保。但，Uber司機的真正訴求早已被計程車與租賃業者兩雄相爭的口水淹沒了。

(中時)