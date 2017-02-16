被嫌胖 惡女凱莎傳遭A咖作曲人封殺
美國歌手惡女凱莎（Kesha）力拼和音樂製作人路克博士（Dr. Luke）解約，根據本週提出的法院文件，路克博士2012年曾說出，音樂人不願把歌給凱莎唱，原因是她太肥。
29歲的凱莎為了與名製作人路克博士解除數張專輯合約，已打了3年官司。她並控訴，在事業發展早期遭到路克博士性侵和謾罵。
路克博士不斷否認且反告凱莎誹謗。
本週向紐約州法院提出的文件，顯示了凱莎的經紀人柯尼亞（Monica Cornia）和路克博士的電郵往來內容。
路克博士在2012年6月28日寫信給柯尼亞說：「凱莎打破節食計畫時，我們都很擔心，這發生很多次了…，幾乎天天。更令人擔心的是，A咖作曲人和製作人不願把歌給她唱，原因就出在她的體重。」1060216
(中央社)
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