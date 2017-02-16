金正男斃命毒物 大馬警抽絲剝繭欲解謎團

金正男大馬遇刺身亡，大馬媒體披露犯案過程不到5秒鐘，法醫雖完成解剖仍未公布驗屍報告，但金正男究竟是遭何種毒物近身殺死，仍是大馬警方要抽絲剝繭欲解開的謎團。

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日上午在吉隆坡第2國際機場準備登機前遇刺身亡。據了解，涉暗殺金正男女嫌犯向警方供稱，原以為是惡作劇，和另1名女子用噴霧劑射金正男，其他1名男子用手帕摀住金正男嘴巴，但她不知道這是殺人。

大馬警方昨天將遺體轉送吉隆坡中央醫院鑑定死亡原因，遺體解剖手術從昨天上午10時進行到晚間7時30分，過程長達10小時。

新加坡聯合晚報報導說，法醫已抽取相關的組織樣本進行毒理化驗，解剖報告不會在近期內出爐。

報導引述當局推測指出，如果金正男死於他殺，究竟何種毒物有如此劇毒，只需在臉上噴射即能致人於死地，但凶手及周遭人員卻又能安然無恙，沒有受到毒藥的波及影響。

新明日報引述法醫判斷指出，毒物若短時間內能致人於死，周遭人員必會受到影響，行凶者如果未做好防範措施，同樣也會遭殃。

包括星馬媒體均猜測可能致命的毒物，包括砷、氰化鈉、沙林、氫氰酸、二甲氨基氰膦酸乙酯等毒物，均是毒性極強的物質。

星馬媒體形容有的毒物數秒即可喪失意識，數分鐘後死亡；有的毒物是無色液體，易揮發，透過呼吸道引發中毒反應；有的毒物無色無味，透過皮膚滲透，導致有抽搐等生理反應後死亡。

根據聯合晚報報導，大馬警方已鎖定數種懷疑是導致金正男斃命的毒藥，據了解法醫和鑑識專家化驗死者臉部被噴射的不明液體。

大馬警方雖仍拒絕透露檢驗結果，未公布驗屍報告，不過，馬來西亞新海峽時報今天描述說，整個犯案過程不到5秒鐘，金正男死亡時呈現高血壓狀態，但身體與臉部無明顯外傷。1060216

(中央社)