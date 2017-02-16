薩馬朗契命名 成都25歲貓熊科比辭世
中國大陸四川成都動物園今天公布，1992年由時任國際奧林匹克委員會（IOC）主席薩馬朗契（Juan Antonio Samaranch）命名的雄性大貓熊「科比」因病於2日辭世。
中新社報導，科比1992年7月26日生於成都動物園，正值巴塞隆納舉辦奧運。薩馬朗契聞訊非常高興，將這隻大貓熊命名為「科比」（Cobi），與當年奧運吉祥物同名。
科比2016年4月從成都「大熊貓繁育研究基地」回到成都動物園。25歲的牠已屬老年大貓熊，相當於人類75歲。
科比步入老年後，身體各方面機能開始退化，睡眠時間增加、食慾與進食減少、體重逐步減輕，但定期檢測結果未見異常，身體健康狀況一直處於穩定狀態。
1月31日上午9時，科比突然發病，倒地昏迷。獸醫團隊經過2天2夜搶救，科比仍因病情嚴重和年老體弱，於2月2日清晨5時30分死亡。
報導指出，科比育有8女1子，牠們大都育有後代。1060216
(中央社)
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