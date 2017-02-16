達梭：法研議助印度發展先進中型戰機

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法國達梭公司（Dassault）執行長特拉皮爾（Eric Trappier）昨天在印度航空展中表示，法國正在討論幫助印度發展「先進中型戰機計畫」，作為採購飆風戰機的回饋。

從14日起在班加羅爾耶拉漢卡（Yelahanka）空軍基地舉辦的2017年印度航空展（Aero India2017），印度展示正在規劃的「先進中型戰機」（AMCA）計畫模型，這項計畫希望發展具有匿蹤功能的多用途戰機，以取代幻象2000型戰機。

法國達梭執行長特拉皮爾在印度航空展受訪時指出，法國正在討論幫助印度發展AMCA計畫，以作為採購飆風（Rafale）戰機回饋的一部分。

談到印度訂購的36架飆風戰機，特拉皮爾說，首架飆風戰機將在2019年交付給印度空軍。

由於印度海軍計劃採購44架艦載機，估計金額高達150億美元，特拉皮爾表示，飆風戰機有空軍陸基版、和海軍艦載機版，「我們想繼續取得超過36架以外的訂單」，約是200架印度空軍和印度海軍的戰機需求。

特拉皮爾指出，法國認為，要採購近200架飆風戰機，才是把高階技術和製造能力轉移給印度的理想「競爭水準」。

印度空軍已經表示，印度在未來幾年，還需要200到250架中型戰機，以替代淘汰的米格21（MiG-21）等戰機。

由於印度空軍這筆高達上百億美元的訂單，以及印度海軍購買44架艦載機約150億美元的需求，讓達梭、波音、洛克希德馬汀、瑞典紳寶等各大軍事航空廠都派戰機參展，希望能搶到這塊大餅。1060216

(中央社)