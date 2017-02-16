東電機器人未抵反應爐目標處 任務失敗
2011年311東日本大地震引發海嘯重創福島核電廠反應爐後，東京電力公司（TEPCO）今天表示，送入核電廠檢視受損情況的「蠍型」機器人在過程中遭遇困難，探查任務宣告失敗。
法新社報導，經營福島第一核電廠的東電將這個遠端控制裝置送入2號機組反應爐，此處的輻射量近日創下新高。
這個機器人能夠舉起配備攝影機的尾部，以取得較佳拍攝角度，也能在受創的設施裡爬過瓦礫堆，因此得名「蠍型」機器人。
東電女發言人說，由於機器人在移動上遭遇困難，因此未能抵達壓力容器正下方的目標區；此處的核燃料據信已熔毀。
她表示，「目前還不清楚是輻射或障礙所導致」，還說東電正在檢視機器人能夠取得的資料，包括影像。
這個60公分長的機器人由東芝公司（Toshiba）製造，配備兩具攝影機和測量輻射和溫度的感測器。
東電發言人稍早表示：「蠍型機器人的任務是拍攝圍阻體內部狀況影像及蒐集資訊。」
他說：「挑戰則包括承受高強度輻射和在粗糙的表面移動。」
上週在反應爐內一個定點測量到的輻射量推算為每小時650西弗，這能使機器人在幾個小時內停止運作。（譯者：中央社劉文瑜）1060216
(中央社)
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