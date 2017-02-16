時速212公里颶風侵襲 南非嚴陣以待

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南印度洋颶風迪尼歐昨天侵襲莫三比克，今天進入南非北部。氣象局預測颶風風速將增強為每小時118至212公里。所有相關單位嚴陣以待，盡量做好防災準備，降低災害損失。

颶風迪尼歐（Cyclone Dineo）本周增強速度極快，從13日的正常熱帶風暴至14日已形成強烈風暴，昨天嚴重侵襲莫三比克（Mozambique）海岸，今天凌晨正式進入南非。

南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）今天引述合作治理與傳統事務部發言人里森（Legadima Leso）的話表示，政府已經啟動各省應急小組，協調災害與各項應急措施。

他說：「我們嚴陣以待，確保盡量減少這場風暴的影響。」

雖然颶風在北部進入南非，但是氣象局已經發出警告，全國自明天開始嚴防豪雨。

報導引述吉尼亞塔灣（Guinjata Bay）酒店經理波塔（Renier Botha）表示，狂風暴雨大約於今天凌晨3點開始，而且愈來愈嚴重，完全沒有停止跡象。酒店已經疏散所有旅客，做好防災準備。

他說：「太可怕了！我們不知道接下來會發生甚麼事，更不知道酒店建築是否禁得起這種颶風摧殘。」

政府緊急應變中心官員杜比-恩庫比（Nomusa Dube-Ncube）表示，他們可能在市政廳以及附近更大的室內空間成立臨時避難所。

她說：「我們必須確保患有心臟病、糖尿病、高血壓以及氣喘病的人，在快速疏散的情況下，仍然可以立即取得藥物。」

她同時呼籲民眾不要驚慌，預先儲存罐頭食品。

民間慈善組織也已經處於待命狀態，為民眾提供必要應急用品、基礎設施和設備。1060216

(中央社)