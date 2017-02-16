國道33死意外 法扶助家屬聲請假扣押

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國道5號車禍釀33死，家屬擔憂蝶戀花旅行社脫產，要求政府立即假扣押。法律扶助基金會今晚在二殯舉辦說明會表示，將專案協助罹難者家屬聲請假扣押，以及派律師協助打官司。

蝶戀花旅行社向經濟部登記資本額為新台幣600萬元，設立日期為民國98年9月28日，負責人為周繼弘；家屬擔憂意外發生後，蝶戀花近日內會脫產，要求政府立即假扣押，也擔心日後打官司，沒有錢請律師。

法扶今天晚上7時在台北市第二殯儀館舉辦說明會，向罹難者家屬說明聲請假扣押相關流程、後續司法訴訟等事項並於現場接受罹難者家屬申請法律扶助。

法扶副執行長林聰賢說，董事會已通過用專案方式，協助這次事故的罹難者家屬聲請假扣押，確認原告人數就會向法院遞狀，家屬不用提相對擔保金，並派律師幫助他們在日後的刑事訴訟官司代理、民事賠償官司等。

林聰賢表示，除了今晚在說明會現場，受理罹難者家屬的扶助申請，同時間法扶士林、台北、新北分會，也會接受家屬的申請。1060216

(中央社)