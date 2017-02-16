樂樂、媃媃與喬喬柏林變身三胞胎　簽名筆簽到乾

樂樂、媃媃與喬喬柏林變身三胞胎。（寶麗來國際娛樂）

樂樂、媃媃與喬喬到柏林參加影展。（寶麗來國際娛樂）

樂樂、媃媃與喬喬到柏林參加影展。（寶麗來國際娛樂）

樂樂、媃媃遊柏林。（寶麗來國際娛樂）

樂樂、媃媃遊柏林。（寶麗來國際娛樂）

雙胞胎樂樂、媃媃Generation Party及童星喬喬因國片《層層摺起的寂寞》受邀參加柏林影展，3人14日一起出席柏林影展的Generation Party時，身著一模一樣的洋裝曝光，有如三胞胎般可愛吸睛，各國參展劇組紛紛前來邀舞，樂樂、媃媃即興跳起街舞、拉丁舞，喬喬也跟著一起舞動，自然不造作的表現，博得許多喝采，大家直呼「如同少女團體般可愛」！

樂樂、媃媃出發前對這次行程就十分期待，在德國調整好時差後，完全沒有適應的問題，頻說「漢堡好好吃」，她們在活動中也受到許多外國粉絲喜愛，甚名簽到簽名筆都乾了，對她們來說也是很新鮮的經驗。

本週剛好小學開學，導師在出發前就將新學期的課本與作業先給樂樂與媃媃，兩個小朋友在飯店時都乖乖地各據一方看書、寫作業；兩人也利用影展期間空檔，把握機會認識柏林，參觀了布蘭登堡門、博物館島、柏林大教堂等知名景點，感受這個充滿歷史痕跡的城市。

樂樂與媃媃在這段時間裡，也學習第二次世界大戰的歷史，當地的藝術、建築也引起兩人的好奇心，回到飯店後甚至跟媽媽借筆電查資料，主動想要知道更多的德國歷史與文化。

(中時)