本土蟹現清水濕地　農業局保育生態成功

無齒螳臂蟹出沒金山清水濕地，顯示當地生態復育有成。（李其樺翻攝）

金山清水濕地近年復耕有成，前天有農民發現，有疑似外來種螃蟹出現田地裡，懷疑是外來團體胡亂放生，擔憂破壞農作物及當地生態；新北市農業局表示，已請專家鑑定螃蟹品種，證實是本土無齒螳臂蟹，顯示當地生態環境復育成功。

長年在清水濕地耕種蓮花田的黃老伯說，前天上午整地時，發現有十餘隻螃蟹自土壤中冒出，最大隻約手掌大小，兩側敖足無毛，懷疑是外來種螃蟹入侵，憂心螃蟹胡亂挖田埂，妨礙農民耕作。

「從來沒有看過那麼大的螃蟹！」同樣在清水濕地耕作的郭姓農民說，過去時常在田地及溝渠邊發現毛蟹；前天整地冒出的螃蟹最大足足有13公分長，差不多成人手掌大小，模樣前所未見，懷疑有放生團體隨意放生，恐破壞農地生態。

農業局回應，接獲當地農民反映後已請專家鑑定，原本懷疑是本土后蟹，進一步觀察照片中螃蟹外型後，鑑定結果為本土特有種無齒螳臂蟹，顯示當地生態環境復育獲得成功；但考慮其生物特性會影響農作，將擬妥應變計畫讓農人安心耕作。

漢氏無齒螳臂蟹，俗稱漢氏螳臂蟹、無齒螳臂蟹，前側緣除眼後齒外大多無齒故名；平日主要棲息於河口濕地、蘆葦草澤、排水溝及水田田埂，多在晨昏或夜晚出沒，有時會潛入田裡，用大螯剪斷秧苗，有「稻田殺手蟹」稱號。

(中時)