敘總統挺川普 稱入境禁令針對恐怖分子

敘利亞總統巴夏爾．阿塞德在今天播放的訪談中，為美國總統川普對敘國人民下達入境禁令一事辯護，他說，這道禁令針對的是「恐怖分子」而不是敘利亞人民。

川普上月倉促禁止所有難民入境美國120天，並無限期禁止敘利亞難民入境。後遭聯邦法官凍結的這道高度爭議性命令，也禁止敘利亞等7個以回教人口為主國家的人民入境90天。

阿塞德在接受法國媒體訪問時，對川普的這道禁令表示理解。

他在大馬士革接受歐洲第一電台（Europe 1）和法國電視一台（TF 1）訪問時說：「這不是為了對付敘利亞人民．．．而是針對恐怖分子，這些恐怖分子可能會滲透到逃往西方的難民群中，這是已存在的狀況。此一情況已在歐洲發生，尤其是在德國，而未來也可能發生在美國。」

他說，「我身為總統，並不擔心禁令」；並指控，批評川普的人士利用這道禁令「作為對川普鬥爭的子彈」。1060216

(中央社)