女漢子！邵雨薇扛瓦斯桶 Man騎重機
邵雨薇在三立、東森週五華劇《極品絕配》飾演在夜市中長大的女漢子，她為詮釋這角色，騎打擋摩托車、扛瓦斯桶等物重樣樣來，超man行徑和外型柔弱的她有很大差距，她說可能生長環境有關，她是家中老二，三姊妹就屬她個性最man，家裡需要幫忙任何事都是她，修理壞掉的東西也是她，所以從小養成帥氣個性，她笑說：「老二哲學真的很準！」
雖然劇組準備的道具是空瓦斯桶，但重量也有10多公斤，邵雨薇頑皮回說：「扛20公斤都難不倒姐！」她當年從高雄北上打拚，經常換屋搬家，一人要扛很多行李，沒人幫就是全部靠自己，所以頗懂得使力技巧，她也曾去傢俱店買組裝櫃，一扛就是三大箱大櫃子，就這樣自己扛上車載回家組裝。
騎打檔車時的邵雨薇也超帥，她笑說部分帥氣畫面是拍攝技巧營造出來的，她其實對騎車有些心理障礙，18歲時考到駕照，但才騎半年就出車禍，從那之後就不太敢亂騎，她說：「會緊張啦！」
不過之前她拍戲演過賽車手，加上膽子大所以也就順利過關，這次導演要求她再度騎車，她一口就答應，但這次是換騎檔車，一般女生都不大會騎，邵雨薇說最擔心就是油門一加就衝出去，她還笑說這次拍戲是人生最猛的一次，有場戲是她騎車載吳慷仁，吳慷仁知道邵雨薇有些脫線，就悄悄幫她hold住剎車，免得車子飛出去，她笑說：「好在是拍戲騎車距離很短，要是真要我載他，我相信吳慷仁鐵定會被我嚇死！」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。