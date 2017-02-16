女漢子！邵雨薇扛瓦斯桶 Man騎重機

邵雨薇扛瓦斯桶、騎重機，帥氣爆表。（三立）

邵雨薇扛瓦斯桶，帥氣爆表。（三立）

邵雨薇扛瓦斯桶，帥氣爆表。（三立）

邵雨薇騎打檔車。（三立）

邵雨薇在三立、東森週五華劇《極品絕配》飾演在夜市中長大的女漢子，她為詮釋這角色，騎打擋摩托車、扛瓦斯桶等物重樣樣來，超man行徑和外型柔弱的她有很大差距，她說可能生長環境有關，她是家中老二，三姊妹就屬她個性最man，家裡需要幫忙任何事都是她，修理壞掉的東西也是她，所以從小養成帥氣個性，她笑說：「老二哲學真的很準！」

雖然劇組準備的道具是空瓦斯桶，但重量也有10多公斤，邵雨薇頑皮回說：「扛20公斤都難不倒姐！」她當年從高雄北上打拚，經常換屋搬家，一人要扛很多行李，沒人幫就是全部靠自己，所以頗懂得使力技巧，她也曾去傢俱店買組裝櫃，一扛就是三大箱大櫃子，就這樣自己扛上車載回家組裝。

騎打檔車時的邵雨薇也超帥，她笑說部分帥氣畫面是拍攝技巧營造出來的，她其實對騎車有些心理障礙，18歲時考到駕照，但才騎半年就出車禍，從那之後就不太敢亂騎，她說：「會緊張啦！」

不過之前她拍戲演過賽車手，加上膽子大所以也就順利過關，這次導演要求她再度騎車，她一口就答應，但這次是換騎檔車，一般女生都不大會騎，邵雨薇說最擔心就是油門一加就衝出去，她還笑說這次拍戲是人生最猛的一次，有場戲是她騎車載吳慷仁，吳慷仁知道邵雨薇有些脫線，就悄悄幫她hold住剎車，免得車子飛出去，她笑說：「好在是拍戲騎車距離很短，要是真要我載他，我相信吳慷仁鐵定會被我嚇死！」

(中時)