周杰倫請黃耀明下架演唱會海報 主因曝光

周杰倫公司承認要求黃耀明下架演唱會海報。（圖／中時資料照片）

因未知會使用肖像權，周杰倫（紅圈）要求黃耀明方面下架演唱會海報。（圖／取自黃耀明 Anthony Wong臉書）

香港歌手黃耀明2014年因支持雨傘運動傳遭大陸封殺，下月他所屬的「達明一派」將在紅館連唱三場，宣傳海報出現不少大牌明星肖像，今(16日)港媒報導傳出其中一名藝人要求黃耀明方面下架海報，謎底揭曉，竟是台灣金曲歌王周杰倫，提出下架要求，遭質疑與擔心影響大陸市場有關？

據香港《蘋果日報》報導，黃耀明下月開唱，卻因被封殺身分找不著贊助商，而公司發揮創意，在宣傳海報上邀來60多名知名藝人「同框」黃耀明，在當地許多地鐵站都可看到，沒想到近日其中一名藝人忽然表示要撤回肖像權，導致大批海報需緊急回收。

對此，演唱會主辦環球CEO黃劍濤封口說：「我不會回答什麼，真是不能回答，不會否認。」不肯洩露該名藝人的任何資料，台灣《蘋果》求證天王周杰倫所屬杰威爾音樂，得到回應是：「此海報屬於商業宣傳，使用周杰倫肖相和變造均未事先知會或得到本公司同意，因此本公司基於保護及尊重藝人權益立場而向主辦方反應」，承認是周董公司要求下架海報。

(中時電子報)