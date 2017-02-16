禁宰7日 北市：民眾不用擔心沒雞肉吃

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農委會宣布全台家禽禁宰7日政策引社會關切，台北市產發局市場處表示，仍有庫存可供貨，也會請通路、供應商做貨源調配；台北畜產運銷公司強調，民眾不用擔憂沒有雞肉可吃。

禽流感中央疫情應變中心16日召開會議，指揮官兼農委會主委林聰賢下午公布，2月17日凌晨零時起到24日凌晨零時止，全台家禽禁止移動7天。

但家禽批發市場的行口商認為，重大指令應要有1至2天的緩衝時間，但下午4時許宣布，晚上就要執行，這樣突如其來的政策會讓各行口商措手不及。

環南市場家禽攤商代表李師華接受中央社記者訪問時表示，過去曾經有禁止屠宰3日的前例，但當時有提早好幾天宣布，讓攤商有充足時間做好因應，環保單位也進場消毒作業，但今天宣布的太過突然，讓許多攤商反應不及。

台北市產業發展局市場處長許玄謀表示，稍早有電洽詢問環南市場業者，目前仍有庫存可以順利供貨。超市部分，消費大眾仍然可以順利買到肉品；傳統市場部分，會積極請通路、供應商做貨源調配。

台北畜產公司家禽批發市場總經理游秀月說明，如果室內飼養直接送到屠宰場屠宰的白肉雞，並附上特約獸醫師證明，可以運輸、販售沒有問題，民眾不需擔憂沒有雞肉可吃。1060216

(中央社)