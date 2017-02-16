砸公共腳踏車租賃站出氣 通緝犯落網

高雄市公共腳踏車租賃站設備遭破壞，最近1週接連3站遭破壞，警方依現場錄影監視器及作案手法研判是同一人所為，今天下午循線逮黃姓毒品通緝犯，他供稱犯案動機只為出氣。

高雄捷運鳳山國中站旁的腳踏車租賃站昨天凌晨有人發現遭持鈍器擊破租賃站操作螢幕，轄區鳳山警分局獲報即到場並調閱周邊監視器展開追查，比對2月8日發高雄中學站、2月14日高鐵左營站的租賃站遭破壞手法雷同，於是朝同一人所為方向偵辦。

警方依據監視畫面的犯嫌特徵，清查附近社區高風險份子及毒品人口清查，鎖定有毒品前科的黃姓男子涉有重嫌，下午前往其鳳山住處外埋伏，待他出門時上前盤查，經查黃男為毒品通緝犯，將他逮捕後又在其家中查獲犯案用工具C-Bike腳踏車1台、米白色外套1件、一卡通1張、手電筒型電擊棒1支、帽子1頂、口罩1 個、石頭1顆。

警方提示犯案現場周邊畫面，黃男坦承是他本人，因心情不佳想找東西出氣才一時失控持石頭砸毀公物。1060216

(中央社)