家禽7天禁宰 櫻桃鴨業者：尚有庫存因應

我要評比

行政院農委會為防止高病原性禽流感病毒擴散，宣布從明天起全國家禽禁運禁宰7天。宜蘭知名櫻桃鴨業者說，還有庫存可暫時因應；但若疫情無法改善，基於食安，寧願停售。

蘭城晶英酒店的櫻桃鴨從約7年前上市後，受到消費者喜愛，還曾被入口網站評為「台灣十大讓人流口水的烤鴨」第一名。

蘭城晶英酒店晚間說，他們鴨隻來源地為花蓮與宜蘭。櫻桃鴨從約7年前開賣後，1天最高有400隻銷售額，從產地運送到屠宰，都有獸醫等相關檢驗合格證明。

酒店表示，自從日前禽流感疫情傳出後，店內就維持有7天的庫存量，且安全無虞，暫時不會影響供給；但若疫情無法改善而影響庫存，基於對食品安全的重視，酒店屆時寧願停售，也不會影響消費者的食安權益。

宜蘭市有許多知名的鵝肉或鴨肉小吃店。業者們說，全國家禽禁運禁宰7天政策的影響，要看庫存是否充足；政府若要管制，應該只要管制疫情發生縣市就好，要不然小吃攤的生意會做不下去。1060216

(中央社)