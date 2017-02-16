京都私房伴手禮KYOTO VENETO快閃店 3月首次登台

日本京都私房伴手禮「KYOTO VENETO」3月起在新光三越信義新天地A9開快閃店。（業者提供）

日本京都私房伴手禮「KYOTO VENETO」，使用宇治抹茶融入香醇濃郁起司，具有創意、口感多層次，3月起在新光三越信義新天地A9開快閃店，3月1日至5日買京都午茶組原價600元、優惠價500元。

店內原物料嚴選純天然食材，不添加防腐劑，受歡迎的「gra抹茶巧克力夾心餅乾」結合宇治抹茶與義大利馬斯卡彭起司，入口即化的起司巧克力，加上酥脆的餅體，曾創單日1-萬片的銷售佳績；「京都抹茶卷」使用京都宇治抹茶粉與優質麵粉製成海綿蛋糕，以經歷8個月研發的「常溫下可以保存的奶油」為獨特賣點，在關西國際空港單日熱銷7000個。

(中時)