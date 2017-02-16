首波客運旅行業勞檢 兩業者都違規
勞動部晚間公布首波旅行社及遊覽車客運業勞檢結果，首先被稽查的明揚通運跟巨恆旅行社都有違反勞基法或職業安全衛生法，將依法裁罰。
勞動部、交通部等相關主管機關今天宣布，即日起至4月20日止啟動「旅行社及遊覽車客運業聯合稽查專案」，並在下午首先稽查明揚通運跟巨恆旅行社，晚間也對外公佈稽查結果。
根據稽查結果，明揚通運違反未置備勞工名卡等12項勞動法令。未據實填載派車單及簽訂書面租車契約跟未設置平時管理資料及自主檢查表等2項交通法令；巨恆旅行社違反未依規定置備勞工出勤紀錄表等6項勞動法令。
勞動部說，裁罰部分還是要由當地的主管機關裁罰，不過違反未置備勞工名卡；未置備勞工工資清冊跟每七日中未有一日休息作為例假部分，依法可處新台幣2萬元至100萬元罰鍰，未依規定置備勞工出勤紀錄表則處9萬元至45萬元。違反交通法令部分，則依法處9000元至9萬元罰鍰。1060216
(中央社)
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