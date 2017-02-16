司改分組會議 20日在司法院首登場

總統府今天說，司法改革國是會議分組會議將從20日展開，首先登場的是第二組「全民信賴公正專業的司法」分組會議，20日將在司法院召開。

司改國是會議分組會議共分5組，分組會議將從20日展開，為期約3個月；未來分組會議以兩週一輪、每個小組預計召開6次會議。

總統府今天公布第一輪會議的時間與地點，分別是，2月20日在司法院召開第二組「全民信賴公正專業的司法」會議；2月22日在廉政署召開第三組「權責相符高效率的司法」會議；2月24日在總統府召開第四組「參與透明親近的司法」會議；3月1日在司法院召開第一組「保護被害人與弱勢者的司法」會議；3月2日在廉政署召開第五組「維護社會安全的司法」會議。

另外，近日有人批評分組委員的遴選是「黑箱」作業，總統府發言人黃重諺說，司改國是會議會務安排、分組委員組成方式，籌備會都以最公開透明方式，並且負責任地安排進行，過程中的相關資訊也同步刊登在籌備會網站，接受並歡迎各界檢視與討論，所謂黑箱的說法，並不確實，對於全力投入籌備工作的委員與各界人士也不公平。

他說，司改國是會議最重要的目標與精神，就是把人民對於司法改革的殷切期待化做動力，透過各界接下來的集思廣益的過程，讓國家的司法更能夠保障人權，守護自由民主的制度永續，過程中，期待並歡迎各種不同的意見加入討論，讓改革的工作更成功。

對於外界質疑，總統主持司改國是會議是否有違憲之虞？

黃重諺說，「這種說法聽起來有點外行」，司改是全民關注且殷切期待的議題，總統身為籌備委員會的召集人，「本身並沒有任何憲法的疑義」。

他強調，總統並沒有以總統的職權，介入司法的運作，總統只是協調、召集各界就司改議題，籌備國是會議，凝聚社會的共識。1060216

(中央社)