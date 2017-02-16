行政院推四章一Q 確保學校午餐食安
行政院今天表示，為確保學童午餐食品安全，將推動學校午餐採用「四章一Q」的優良農產品，並進行三階段聯合稽查。
行政院表示，今天召開「食品安全聯合稽查專案小組第32次會議」，討論中央跨部會學校午餐聯合稽查專案執行規劃，將由教育部、農委會及衛福部合作，採「先輔導，後稽查」原則，分三階段執行，以強化學校午餐營養品質與衛生管理；並推動學校午餐採用「四章一Q」食材。
行政院說，「四章一Q」食材是指具有有機、產銷履歷、CAS台灣優良農產品、吉園圃安全蔬果等標章，或具有台灣農產品生產追溯QR code的農產品。
行政院指出，推動學校午餐使用「四章一Q」生鮮食材，是當前重要工作，也是我國自1980年代營養午餐普及以來，首次針對食材所做的重大改革。將可確保國中小學童吃到來源明確、優質安全的國產農產品，也能提升國產食材自給率。
在三階段學校午餐聯合稽查專案方面，行政院說明，第1階段將提升學校午餐餐飲衛生管理人員的知能，針對「四章一Q」生鮮食材供應與辨識、驗收作業與衛生安全管理等，加強培訓輔導。
第2及第3階段，則分別規劃由地方政府及中央部會啟動聯合訪視與稽查，分別由農委會及衛福部統籌辦理，於105學年度第二學期預先辦理訪視輔導，並提出改善建議；106學年度第一學期正式辦理實地稽查。另配合訪視及稽查規劃，抽驗學校午餐食材、半成品與成品。1060216
(中央社)
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