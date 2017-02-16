陸清大女教授遭詐9千萬 8台人遭逮
41歲劉姓男子為首的詐騙集團，日前假冒陸方最高檢察長詐騙中國大陸清華大學黃姓女教授人民幣1800多萬元(約台幣9000萬元)，台中清水警分局15日拘提劉男等8人到案，依法送辦。
台中市清水警分局表示，54歲黃姓女子為大陸地區清華大學的教授，105年7月遭假冒的陸方最高檢察院檢察長以微信實施電信詐騙人民幣1800多萬元(新台幣約9000萬元)。
警方指出，黃女部分遭騙資金在台灣ATM提款機取現，另發現部分款項以網路銀行方式層層轉帳，其使用的QQ帳號IP位址位於台灣。
警方表示，陸方依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」洽請我方追查詐騙集團成員，經警政署統合刑事警察局偵查第七大隊第二隊、台中清水警分局、台中第六警分局、台北市政府警察局刑事警察大隊第二隊、新北市政府警察局淡水分局組成專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。
警方追查指出，發現劉男等8人共組的詐騙集團，以從事提供詐欺機房語音話務系統、第三方支付平台支付寶交易及外圍收購、販賣人頭電話卡、個人資料為主要犯罪型態。
警方表示，犯案期間，他們善用人頭電話及大陸通訊軟體QQ、Skype、WeChat等為主要聯絡工具，企圖規避警方查緝。
警方15日兵分多路執行搜索，展開拘提行動，在台中西屯區一處辦公大樓將劉男等8人查緝到案，現場查獲網路設備及地下匯兌電聯軟體等贓證物。訊後依詐欺罪嫌，移送台中地檢署偵辦，另持續擴大偵辦中。1060216
(中央社)
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