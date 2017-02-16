刺殺金正男集團輪廓初現 金正恩難撇干係

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北韓勞動黨委員長金正恩的同父異母長兄金正男遇害3天後，刺殺集團逐漸浮出水面。跡象顯示北韓涉有重嫌，金正恩難撇清干係。

南韓媒體報導，雖然僅半數嫌犯落網，暫時無法還原案情全貌，但種種跡象顯示，北韓難脫重嫌。

韓聯社綜合各國媒體消息，馬來西亞警方先前圈定4男2女6名凶嫌，並成功逮捕涉嫌在吉隆坡機場作案的2名女子。

第1個被抓的29歲女子段詩芳（Doan Thi Huong，譯音）持越南護照，第2個露馬腳的25歲女子席蒂艾沙（Siti Aishah，譯音）持印尼護照。

報導指出，今天被捕的男嫌犯是馬來西亞人，是女嫌犯席蒂艾莎的男友，但是否在警方原定追捕的6人名單之列尚不清楚。

馬來西亞警方認為，疑似受雇於北韓的這些嫌犯共謀作案，組團殺人。當地媒體報導，女嫌犯段詩芳供稱，殺人集團中有北韓籍和越南籍的男成員。

報導指出，被捕3人中雖無人持北韓護照，但考慮到東南亞假護照氾濫，且機場出入境檢查不嚴，兩女所持護照也可能是偽造的。

北韓曾有派化名特工開展對南韓特務活動的「洗人」前科，1987年大韓航空客機遭放置炸彈的前北韓女特工金賢姬，便以「蜂谷真由美」的身分冒充日本人作案炸毀民航客機。

日本共同社報導，女嫌犯席蒂艾沙在案發後剃短頭髮，喬裝改扮。她辯稱，在與另一名女性朋友在馬來西亞旅遊途中，接受4名同行男子所謂在機場戲弄旅客的提議，根本不知道毒發身亡者是金正男。

金正恩政權還有2012年在北京暗殺金正男未遂的前科，迫使金正男同年4月寄信給金正恩，懇求高抬貴手放過他和家人。

南韓情報機構也認為，金正恩早已下達弒兄除患的長期指令，係由偵察總局等北韓特務機關奉旨殺人。1060216

(中央社)