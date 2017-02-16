鄭秀文不再拒生 鄰居女娃是關鍵

香港藝人鄭秀文今天說，有個4、5歲鄰居小女孩1年多來常到她家玩，她發現與孩子相處沒想像那麼難受，還可應付，改變她的想法，不再那麼抗拒生孩子。

鄭秀文（Sammi）和演員張孝全下午在台北出席新片「合約男女」記者會，會後接受媒體聯訪，談起生孩子話題，鄭秀文坦言不抗拒孩子，但還沒有找到強烈想當媽媽的欲望及理由。

不再抗拒生孩子的改變關鍵？鄭秀文表示，4、5歲的鄰居小女孩1年多來常到她家玩，她會陪小女孩玩、看卡通等，確實對她有些影響，與孩子相處似乎沒她想像那麼難。

鄭秀文笑說，小女孩連晚餐都帶來她家吃，不喜歡待在家，讓小女孩媽媽氣死了；以前她完全不懂卡通，現在挺了解，她與小女孩媽媽很熟，小女孩很乖、非常有禮貌，會常跑來應是感受到她的疼愛、關愛。

聊起以前抗拒生小孩原因，鄭秀文表示，最擔心教育問題，香港教育制度麻煩，且她認為的價值觀不一定適合孩子，當母親又該灌輸孩子什麼價值觀，這點她還想不通。

已44歲的鄭秀文坦言醫師建議可考慮「凍卵」，但她沒有意思要凍卵，沒真的做，笑稱醫生都會特別提醒中年婦女，比她還緊張。

談到老公許志安是大家族，鄭秀文笑說，過年光包給許志安家族就要準備60個紅包，還在適應大家族。她從3年前開始學做菜，拿手菜是東坡肉，過年親手做蘿蔔糕，被誇讚好吃。1060216

(中央社)