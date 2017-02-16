哀悼過勞運輸業員工 台鐵產工會獻花

台鐵產業工會今晚在台北車站舉行晚會，並在晚會中獻上白色菊花為公共運輸的血淚哀悼跟講座，盼可以改善交通運輸業員工普遍過勞的現象。

由於近年來交通運輸業員工因為過勞造成傷亡的案例不斷，台鐵產業工會選擇在今晚舉辦晚會，並哀悼因為過勞而有傷亡的所有交通運輸業員工。

台鐵產業工會說，近年來，像是鐵路員工遭火車追撞不治、國道火燒車等公共運輸事故，都反映出台灣奠基於便宜與便利的公共運輸，真的出了很大的問題。企業為了節省人力成本，往往縮減人手，讓勞工超時加班，然而壓榨勞工的「血」的代價，就是要旅客用生命用「淚」交換。

台鐵產業工會理事長王傑表示，太多的運輸業員工因為過勞付出代價，像是台鐵員工天天都會出現在車站，還被積欠加班費，即使依法休假起聲呼喊，還被懲處，真切希望台灣的運輸業，不要再建立在勞工的血跟旅客的淚上。

台鐵產業工會的晚會中，除了獻花給過去因過勞而有傷亡的運輸業員工外，還邀請世新大學社會研究所教授黃德北，到場談公共運輸及血汗勞動。

現場也發起白絲帶行動，請大家在白絲帶上寫下給公共運輸業勞工的一句話。1060216

(中央社)