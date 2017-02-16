家禽明起禁運禁宰7天 北市加強檢查
農委會防檢局今天宣布全國家禽明起禁運禁宰7天，台北市產業發展局晚間也表示，為避免衝擊消費市場及民眾採買需求，降低對民生衝擊，避免疫病傳播，今晚加派獸醫人力前往台北市家禽批發市場積極加強對運送販售禽隻健康狀況、屠宰線屠體執行檢查，避免疫情傳播。
北市產業發展局局長林崇傑表示，北市府將立即邀集農委會、八大量販店通路業者、禽肉協會及傳統市場自治會等相關單位，協調增加北市冷凍肉品供應量、增加進口肉品、替代豬牛肉品等相關供應措施；市場處及商業處已緊急通知北市傳統市場自治會及相關餐飲、商圈公協會轉知會員，調整貨源做好因應。
產業局表示，聯合私宰查緝小組將加強查緝私宰，2月17日至24日禁運禁宰期間，民眾如有發現任何家禽私宰行為請撥打2341-5241轉2209或0920252911市場處連先生通報檢舉；若有發現可疑禽鳥屍體，可撥打台北市動物救援專線87913064、87913065或台北市民當家熱線1999，動保處隨即派員將可疑鳥屍帶回送檢。
(中時)
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