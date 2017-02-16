鄭秀文當「人肉洗碗機」 靠洗碗盤抒壓

鄭秀文靠洗東西、丟東西抒壓。（粘耿豪攝）

台灣「男神」張孝全與香港天后鄭秀文今天（16日）出席電影《合約男女》記者會，分享拍戲及私下相處的趣味。該片2月14日已在大陸上映，台灣17日上映。

鄭秀文在片中飾演變態苛刻的霸道女總裁，現實生活中，她自認是樂觀的人，偶爾也會像小女人一般多愁善感，但強調一年可能只有一次；平時當然也有心情不好的時候，此時，她會開始清洗家裡的碗盤，抒發情緒，因此，家中沒有洗碗機，笑稱自己就是「人肉洗碗機」。

如果沒有東西好洗時，鄭秀文抒解壓力的作法就是整理東西、丟東西，被問到會不會整理老公許志安的東西時，鄭秀文笑說：「不敢！」但透露許志安是她的廚藝「白老鼠」，表示自己什麼都愛吃，但份量會節制，一些「肥肥」的食物也不敢多吃，卻專門照著食譜做出「肥肥」的台式滷肉、東坡肉等，也喜歡做完之後分贈朋友享用，老公就是第一個試吃的人。

(旺報)