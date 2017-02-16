撤照吊牌照 交部要友力通運17日關門

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靠行在友力通運的遊覽車13日在國道發生嚴重事故。交通部公路總局新竹監理所完成行政調查，將撤銷友力營業執照及吊銷123輛遊覽車牌照，明天寄出處分書，就是要友力通運關門。

交通部長賀陳旦在事故隔天，就表明會對友力通運撤照。

根據公路總局的紀錄，友力將是首家遭交通部處以最嚴厲處分到要關門的遊覽車公司。

友力通運設在桃園市，屬於新竹區監理所管轄，事發後新竹區監理所到友力通運蒐證，今天已完成行政調查處。

新竹區監理所長林翠蓉說，因這起事故友力通運情節重大，決定依公路法第77條處分，撤銷其營業執照及吊銷全部車輛牌照，目前登記在友力通運名下營業中的遊覽車共有123輛。

林翠蓉表示，這項處分代表友力通運不適合經營遊覽車業，就是請友力關門，處分書明天就會寄達。

交通部認為，友力通運是運輸業，就須負起運輸業的責任。1060216

(中央社)