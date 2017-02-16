土雞鵝肉禁宰恐斷貨 薑母鴨雪上加霜

農委會宣布明天起7天禁宰家禽，由於白肉雞不受影響，市場預期土雞、鴨肉及鵝肉影響較大。土雞城及鵝肉城業者表示，斷貨仍可用其他料理替代，但薑母鴨業者原本就面臨暖冬業績下滑，禁宰可謂雪上加霜。

禽流感中央疫情應變中心今天召開會議，指揮官兼農委會主委林聰賢下午公布，2月17日凌晨零時起到24日凌晨零時止，全台家禽禁止移動7天。他並說，室內飼養且直接送到屠宰場屠宰的白肉雞，以及1日齡的雛雞不在此限。禽類蛋品如果有經過洗選或燻蒸消毒，並附上特約獸醫師開立證明書者，可以運輸販售。

台北畜產公司家禽批發市場總經理游秀月表示，對土雞、鴨肉及鵝肉影響最大，但有證明的白肉雞仍可運輸販售，民眾不需擔心無雞肉可吃。

大型連鎖速食業者麥當勞表示，雞肉備料充足供貨無虞，相關商品均不受影響，且雞隻飼養環境為室內飼養，並無相關問題。

另一間大型連鎖速食業者肯德基也說，所有國內雞肉皆來自兩大優良的肉品供應商，使用的雞隻皆為室內飼養且直接送到屠宰場的白肉雞，因此不在此次農委會禁殺、禁運規定內，全台供貨不受影響。

台南1家知名的鹽酥雞業者說，許多鹽酥雞業者或供肉商備有冷凍庫，短期肉源供應應該沒有問題，後續影響有待觀察。

台南市周姓養雞業者指出，這次政策影響最大的是土雞。如果只有禁運4天的話，影響還比較小；但拉長到7天，原本11週齡的雞要延到12週齡才能賣，飼料成本及雞的重量都會不一樣，業者的損失不小。

一間鵝肉店的劉姓老闆娘表示，這幾年來被禽流感影響生意已好幾次，雖然可能影響收入，但還是會配合。

高雄市六合夜市管委會主委莊其章指出，夜市內烤肉之家專賣燒烤雞翅，連日來生意不受禽流感疫情影響，業者已比照過年前夕增加叫貨囤積，照常出攤不受影響。

屏東市知名的侯家滷味賣的是鹽水鴨和雞，店家表示，最近發生禽流感，為以防萬一，有先預備存貨，先冷凍起來，能應付幾天算幾天，店家表示，因為禽流感生意受到影響，約下滑3成，也剛好生意比較清淡，所以禁宰7天，應該還能應付。

苗栗縣薑母鴨業者表示，薑母鴨店也是「看天吃飯」，今年暖冬，業績已經較去年下滑，禽流感疫情也或多或少影響消費者上門意願，若為防疫貿然下禁令，生意勢必又會受到衝擊。

林姓業者說，店內料理的鴨子都與畜牧場簽訂契約，由畜牧場飼養、宰殺急速冷凍處理完畢後才運來，如在旺季需求量大，幾乎天天要進貨，儘管目前已漸漸進入淡季，用量少很多，但是如果連冷凍鴨隻都無法運送流通，「那事情就大條了，農委會應該會被擠爆」。

新北市土城區知名鵝肉城餐廳吳經理受訪表示，每天所需要的鵝肉，從產地雲林直送，食材沒有冷凍，一天大約需要10多隻生鮮鵝肉，「不過，餐廳還有許多菜色可以供選擇。」會充分告知顧客。

高市土雞料理餐廳說，店內土雞肉標榜新鮮，強調供應3天內現宰的冷凍肉品，這次禁令長達7天，因有斷貨之虞，將採限量供貨賣完為止因應，店內還有其他熱炒，即使斷貨還可賣別的菜；這波禽流感疫情造成消費者聞雞色變，生意大受影響，衝擊比這項禁令更甚。

高市左營區霸味薑母鴨業者則說，店內肉品與上游冷凍屠宰場供貨商有契約，他們專業急速冷凍肉品存量夠，況且近來生意受疫情影響沒那麼好，不用擔心斷貨問題。

高市鳳山區阿國鵝肉店也說，他們不是向傳統市場批貨的，沒有被斷到貨。1060216

(中央社)