機捷自由試乘首日 一航廈站閘門被撞壞
機場捷運今起至3月1日開放民眾自由試乘，除旅客預辦登機行李託運有狀況，機場一航廈站一處閘門還被旅客輪椅撞壞。桃捷說，旅客對設施不熟悉，不會追究責任，會盡快修復。
機場捷運上午8時至下午4時開放民眾自由試乘，台北A1市區預辦登機及自助行李託運服務，一早許多站的民眾排隊嘗鮮領號碼牌，場面驚人。
由於人潮眾多，A12桃園機場一航廈站的閘門，遭民眾的輪椅不小心撞擊，導致進站閘門故障，無法開啟，維修人員雖緊急搶修，但要更換零件才可修復。
對於輪椅撞壞閘門一事，桃捷指出，試乘期間，旅客對設施並不熟悉，難免有小狀況，這位乘客並非有意，事件應屬意外，桃捷公司不會追究這項責任，並且將盡快修復。
至於自由試乘開放至下午4時，當下即需閉門處置檢修等工作，不再收新進旅客，下午4時內就進站的乘客，桃捷公司會負責任的提供旅客搭車返程的服務。1060216
(中央社)
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