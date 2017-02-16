金正男遇害 南韓：金正恩早就知情

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南韓統一部官員今天在記者會上就北韓「廢太子」金正男在馬來西亞遇害一事表示，若金正男被毒殺是北韓所為，北韓勞動黨委員長金正恩一定早就知情。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，南韓官員表示，1968年北韓派遣124軍特種部隊武裝分子襲擊青瓦台，1972年在南北韓秘密接觸的對話桌上，時任北韓最高領導人金日成曾就襲擊青瓦台事件致歉。

換句話說，若金正男遇害一事確實是北韓所為，金正恩不可能不知情。

報導指出，對於南韓是否掌握了北韓殺害金正男的相關證據，南韓統一部官員表示，除昨天在國會情報委員會上報告的內容外，其它無可奉告，目前還需等待馬來西亞警方的調查結果。

南韓統一部官員還指出，類似事件通常由負責部門之間進行溝通，暗示南韓駐馬來西亞大使館人員會同當地警方進行直接溝通，預測馬來西亞警方調查時間會較久。

另外，北韓官方媒體報導，今天是北韓已故領導人金正日第75個生日，為了紀念先父冥誕，金正恩率領黨政軍高幹前往平壤錦繡山太陽宮殿謁陵。

平壤錦繡山太陽宮殿裡奉安著金日成和金正日的遺體。

金正恩15日出席在平壤體育館舉行的中央報告大會，紀念2月16日的「光明星節」，即父親金正日的第75個生日。

據報導，金正恩已兩年缺席該會，但由於今年是逢五小慶的特殊年份，特地出席提前為父慶生。紀念大會上，金正恩表情凝重，似乎心有所思；大會結束後，他毫無表情地退出會場。1060216

(中央社)