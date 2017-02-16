伊能靜女兒是女版秦昊？網友卻說更像「她」
女星伊能靜去年在美生下第二胎「小米粒」後，便常在微博分享育兒點滴，日前見到女兒學會站立，感動之情讓很多媽媽網友很有共鳴，昨（15日）她再秀出小米粒萌照，稱女兒是爸爸秦昊翻版，但網友看了卻有不同見解，直呼米粒更像奶奶。
伊能靜昨曬出小米粒的近照，只見她戴上蝴蝶結髮帶，小嘴微張、專心盯著前方，萌樣融化不少網友心，而伊能靜捕捉這畫面時，心裡卻是想著女兒很像爸爸，寫下：「女版秦日天」，還標註對方看，並俏皮把老公名字拆開寫，讓部分網友一時反應不來，相當逗趣。
照片一PO出，不少網友贊同米粒像爸爸，但卻有更多人覺得她和奶奶更相似，留言板湧入一片「和奶奶一模一樣」、「太像奶奶了」、「完全復刻奶奶」，不禁讚嘆這強大的隔代基因。
(中時電子報)
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