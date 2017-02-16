驚！中國大陸H5N6致死率 高於SARS
H5N6禽流感疫情延燒，農委會宣布明（17）日起全台家禽禁運禁宰7天。衛生福利部疾管署副署長羅一鈞今（16）日表示，H5N6在中國大陸的經驗有7成的致死率，超過SARS跟H7N9。
為避免人畜共通H5N6禽流感疫情擴大，農委會主委林聰賢16日下午宣布，17日起全國禁運禁宰7天，但是白肉雞及洗選蛋除外，不受影響。
根據中央社報導，衛生福利部疾管署副署長羅一鈞說，H5N6除了會禽傳禽，最重要是會禽傳人，中國大陸發生17例案例，但感染後致死率是7成，遠超過嚴重急性呼吸道症候群（SARS）跟H7N9（另一個人畜共通疫情），在禽流感的致死率當中排名非常前面，發病都是重症。且8成以上的患者都是有活禽曝露史，所以家禽業者跟買活禽的民眾風險最高。
羅一鈞說，重症的治療不一定能扭轉病情，所以當務之急要避免禽傳人，一旦傳到人身上就可能有人命的危險。
羅一鈞進一步表示，疫情一旦規模擴大，市場可能遭受環境污染，即使到市場，沒有接觸活禽的民眾，按照H7N9的經驗，也是有可能曝露在這樣的風險當中而染病，所以疫情要能在一開始獲控制，才能保障所有民眾的安全。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。