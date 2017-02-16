驚！中國大陸H5N6致死率 高於SARS

H5N6禽流感疫情延燒，農委會宣布明（17）日起全台家禽禁運禁宰7天。衛生福利部疾管署副署長羅一鈞今（16）日表示，H5N6在中國大陸的經驗有7成的致死率，超過SARS跟H7N9。

為避免人畜共通H5N6禽流感疫情擴大，農委會主委林聰賢16日下午宣布，17日起全國禁運禁宰7天，但是白肉雞及洗選蛋除外，不受影響。

根據中央社報導，衛生福利部疾管署副署長羅一鈞說，H5N6除了會禽傳禽，最重要是會禽傳人，中國大陸發生17例案例，但感染後致死率是7成，遠超過嚴重急性呼吸道症候群（SARS）跟H7N9（另一個人畜共通疫情），在禽流感的致死率當中排名非常前面，發病都是重症。且8成以上的患者都是有活禽曝露史，所以家禽業者跟買活禽的民眾風險最高。

羅一鈞說，重症的治療不一定能扭轉病情，所以當務之急要避免禽傳人，一旦傳到人身上就可能有人命的危險。

羅一鈞進一步表示，疫情一旦規模擴大，市場可能遭受環境污染，即使到市場，沒有接觸活禽的民眾，按照H7N9的經驗，也是有可能曝露在這樣的風險當中而染病，所以疫情要能在一開始獲控制，才能保障所有民眾的安全。

(中時電子報)