金山爭取100萬補助 活化修繕金包里公共浴室

我要評比

日據時期留下的金山金包里公共浴室，在公所努力下順利爭取經費進行修繕工程。（李其樺攝）

接獲輿情反映，金山區公所已派人將漏水管線汰換，全新管線有效解決漏水問題。（李其樺攝）

每年金山區公所逐年編列修繕經費，整修汰換公共浴室硬體，期望活化北海岸碩果僅存的人文遺產。（李其樺翻攝）

日據時期金包里公共浴室日前傳出管線滲漏問題，金山區公所今天表示，年前已爭取市府補助經費100萬元進行修繕工程，並尊重地方民意兩度召開說明會，採納民眾意見，將優先進行防撞止滑、照明通風及排水等工程，打造全民都能安全使用的公共浴室。

金山區公所表示，針對轄內5間公共浴室管線、設施老舊問題，逐年編列預算汰換硬體設備，去年12月底獲得市府補助100萬元修繕經費後，基於尊重民意，於去年12月28日、今年1月1日先後召開2次說明會聽取民眾意見。

針對日前民眾反映金包里公共浴室管線漏水問題，區公所指出，接獲輿情後，於2月4日、2月12日和2月14日均回應民眾需求，並在緊急採購程序完成後於隔天馬上完成止漏工程。

目前金包里浴室工程已辦理招標作業，待24日決標後，督促廠商妥善完成修繕工程，除汰換整體管線，解決浴室管線滲漏問題，也將進行防撞止滑、照明通風及排水、壁面改善等硬體施作，打造長者、青年和幼童都安全無虞使用的公共浴室。

區公所表示，施政以來一直尊重民意，期望和民眾攜手合作，努力保存並活化日據時代流傳至今的溫泉公共浴室，以全台碩果僅存的珍貴人文資產帶動地方繁榮，共創民眾、市府和公所三贏。

(中時)