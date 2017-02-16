康康鴨舍撿鴨蛋一路彎腰 安妮虧：這麼矮不會撞到
康康、安妮主持、每周五晚間10點播出的中視《我家有個總舖師》，特別前往宜蘭尋找失傳的蘭陽料理。
自古以來，宜蘭即是台灣地區養鴨事業發達的區域，並有著「鴨子的故鄉」的稱號，櫻桃鴨更是近兩年風靡國內外的知名料理，但也有不少傳統料理因有心人傳承，成功找回原滋味。
為了吃到又名「黑棗肚」的失傳料理「反璞歸真」，康康與安妮被安排到鴨舍撿鴨蛋。因為鴨舍矮，康康一路彎腰，深怕撞到天花板，安妮虧他：「你可以不用駝背，你這麼矮不會撞到的」。
大廚介紹，「反璞歸真」主要食材有排骨、豬肚、黑棗、紅露酒等；所有食材要放入甕內，慢火燉煮3小時，就像母親懷胎必須經過九個多月的孕期等待肚中孩子可以落地。康康品嘗後，忍不住讚嘆：「真的有一種讓人懷念家鄉的感覺」，是十分有紀念性的一道菜。
拍攝過程中還發生一個有趣的小插曲。2位主持人在戶外吃鴨料理時，恰巧一旁有野生鴨子走過，安妮愧疚地對著鴨子喊：「可以不要來這邊嗎？我們在這邊吃你的哥哥弟弟！」天外飛來的呆萌對話，康康頓時爆笑不止。
(旺報)
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