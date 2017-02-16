林全立院施政報告後 續報告遊覽車事故
國民黨團總召廖國棟及民進黨團總召柯建銘今天討論後，將邀行政院長林全在明天施政報告結束後，繼續對日前遊覽車翻車事故進行報告。廖國棟說，目前沒有杯葛準備。
立法院第9屆第3會期明天開議，將邀請林全進行施政報告及對林全施政總質詢。由於日前國道5號發生遊覽車翻車的重大死傷意外，國民黨團今天提案，要求林全在施政報告前，針對善後處理及旅遊業總體檢進行專案報告。
對此，廖國棟今天受訪表示，原本要求協商，但立法院長蘇嘉全同意排專案報告，也請秘書長林志嘉告知柯建銘，再經過他跟柯建銘討論後，明天林全施政報告後繼續進行專案報告，且會有一份完整的書面報告。
至於是否會杯葛林全的施政報告，廖國棟說，要表達的題目很多，明早開黨團大會會決定哪些是重中之重，沒有做衝撞或杯葛的準備，除非黨團大會有討論，但目前黨團幹部討論的結果，沒有做杯葛的決定。
柯建銘則說，明天林全施政報告後，將再針對遊覽車翻覆事故做補充報告，因為施政報告書面早就來了，而遊覽車翻覆事故是這幾天的事，所以林全就做一個補充報告，包含書面跟口頭報告。
時代力量黨團總召徐永明表示，關於遊覽車翻覆事故，林全的施政報告可以將事件的調查結果跟未來改善融合，甚至也可以補充書面資料，也希望國民黨團不要為杯葛而杯葛。
親民黨團總召李鴻鈞指出，林全的施政報告中必須把這次遊覽車翻覆事故做一個說明， 要提出行政院的看法，因為這個已經是一而再再而三的重複發生，林全應該在這次施政報告中好好說明。1060216
(中央社)
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