空軍馬公基地隊長由李漢強接任
空軍馬公基地勤務新任隊長李漢強，今天在空軍第443聯隊聯隊長盧建中將軍主持任職布達後走馬上任。
空軍馬基前隊長彭玉家升任台南空軍443聯隊政戰主任，澎湖縣長陳光復還致贈榮譽縣民證，肯定在澎湖任職服務期間的貢獻。
盧建中對彭玉家任內辛勤付出與傑出的表現，表示肯定與嘉許，也期許李漢強任職後能發揮卓越的領導能力，帶領全隊官兵秉持優良傳統，落實家屬聯繫與安全互助機制，務必做到「快樂休假，平安返營」，達到「零風險，零危安」目標。
空軍指出，李漢強是空軍官校84年班畢業，經歷飛行官、作參官、政戰處長及政戰主任等重要職務，歷練豐富，相信在李漢強的領導下，全隊官兵能團結一心，務實、落實、踏實的執行各項戰演訓任務，創造更優異績效，以達成「優質空軍」的建軍目標。1060216
(中央社)
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