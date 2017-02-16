港前特首曾蔭權涉貪案 陪審團未裁決
香港前行政長官（特首）曾蔭權涉嫌收受利益等案件今天進入陪審團裁決階段，但陪審團到晚間仍未能作出裁決，明天再議。
曾蔭權被控2項「公職人員行為失當罪」及1項「行政長官接受利益罪」。
其中1項罪名指曾蔭權任特首期間，提名建築師何周禮授勳時，沒有申報對方與自己的關係。何周禮曾為曾蔭權的房屋進行室內設計。
此外，曾蔭權曾在廣東深圳租屋，這些房屋為商人黃楚標旗下公司興建。黃楚標也是香港數碼廣播公司的主要股東，數碼廣播曾獲港府當局核發經營執照。
香港高等法院1月初開始審理此案，這也是香港首位特首因涉及刑事案受審。
高等法院今早結束審判，並引導陪審團作出裁決。但陪審團9名成員到晚間8時仍未能作出裁決，須延至17日再議。
曾蔭權在太太曾鮑笑薇陪同下，整天在法院等候陪審團裁決，到晚間8時許才離開。
曾蔭權於2005年接替董建華出任特首，為香港第2位特首，於2012年卸任。卸任後被香港廉政公署起訴。
按照香港的司法制度，較嚴重的案件必須有陪審團參與。參與這次裁決的9名陪審員中，必須至少有7人裁決有罪，曾蔭權才能入罪。1060216
(中央社)
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