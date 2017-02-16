國民黨主席選戰 詹啟賢：不應強調省籍
國民黨主席參選人詹啟賢今天表示，有人說他是本土派，但他要問本土派的定義是什麼，他認為黨主席不應強調省籍，雖然有人會故意以此來增加選票，但省籍議題需要時間來解決。
詹啟賢下午接受廣播節目專訪，談論國民黨主席選戰。
對於國民黨兩岸政策被認為傾中，詹啟賢表示，國民黨兩岸政策是追求和平，符合多數台灣人需求，大方向沒錯，只是有人認為腳步快了些，是程度問題。
詹啟賢被問及，與其他國民黨其他參選人相較，他較偏本土派，詹啟賢則反問「本土的定義是什麼？」難道要中南部出身、說台語或台獨才是本土？要以外省第幾代開始才算本土，這不公平，若一個人出生在台灣，人生、家庭與未來都在這裡，這有什麼差別？
詹啟賢表示，擔任黨主席不應以省籍來分，過分強調族群不是好事，當然有人會故意以此做文章，來增加選票，但不應用二分法，省籍議題需要時間解決，選民也能用選票來決定省籍議題是否有效。
提及黃復興黨部，詹啟賢說，黃復興黨部較封閉保守，社會對其不了解，其實他們忠黨愛國，但忠的是國民黨、愛的是中華民國，應考量誰當黨主席對黨跟中華民國前途好比較好，因此他必須透過宣傳，讓黃復興黨部不會因為資訊不足，而被人以族群和意識形態左右。
另有民眾call in詢問詹啟賢，台灣是不是一個國家？中華民國跟中華人民共和國是不是一個國家？詹啟賢回應，中華民國是中華民國，中華人民共和國是中華人民共和國，「當然不一樣，他管不了我們，我們也管不了他」，目前情況就是這樣。1060216
(中央社)
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