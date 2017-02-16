甘道夫入鏡 攝影師重現絕美中土世界
一名印度攝影師赴紐西蘭半年，在1萬5000公里的旅程中邀來當地人和旅客喬裝成賣座鉅片「魔戒」中的甘道夫，並請他們入鏡，拍下紐西蘭絕美景緻，盡現中土世界神祕的一面。
英國「衛報」（The Guardian）報導，21歲攝影師蘇哈斯（Akhil Suhas）拍下的每張紐西蘭美照，都有山寨甘道夫。
蘇哈斯把照片放上網後，Instagram立刻多了5000名追隨著。他表示，希望自己的照片能不同於眾多雷同的紐西蘭美景照。甘道夫的入鏡，讓照片有了遠近感和焦點。
他說：「我想要照片裡有重複的主題。有很多攝影師造訪紐西蘭，我必須做點什麼，才能讓自己與眾不同。在看了第5次魔戒時，冒出了這個點子。」
他接著說：「幸運的是，沒人拒絕我的請求。他們一定瞭解，如果你活在中土世界，不妨過著化身甘道夫的奇幻生活。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060216
(中央社)
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