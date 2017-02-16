台灣鋼琴家 馬爾他國際賽獲第2名

旅歐的台灣年輕鋼琴家于凡再傳捷報，他日前參加2017年馬爾他舉辦的法勒他（Valletta）國際鋼琴大賽，獲得第2名殊榮。

他同時也獲得一項特別獎，成為西班牙音樂公司KNS Classica旗下藝術家，該公司將替他錄製、出版首張個人專輯。

今年27歲的于凡，出生於台灣高雄，10歲接觸鋼琴，展現才華，高中進入新莊高中音樂班，17歲赴英國伯明罕音樂學院就讀，以榮譽學士和特優碩士畢業，並獲兩年全額獎學金赴匈牙利李斯特音樂學院就讀, 目前就讀德國萊比錫音樂暨戲劇學院演奏博士班。

于凡得獎紀錄豐富，包括曾獲義大利2016瓦爾提東內(Val Tidone)國際鋼琴大賽第1名，義大利巴勒達（Barletta）國際青少年鋼琴大賽第1名，義大利艾烏特培（Euterpe）國際鋼琴大賽第2名以及蕊娜凱拉威（Renna Kellaway）鋼琴大賽第1名等。

此次於法勒他國際鋼琴大賽中，于凡在比賽中演奏巴哈、李斯特、普羅高菲夫等作曲家的作品， 擊敗來自拉托維亞、俄羅斯、匈牙利、日本等多國選手，在10位國際評審認可下，獲得第2名及特別獎。1060216

(中央社)