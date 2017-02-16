外國使節團試乘機捷 鄭文燦：積極與世界交流

桃園市長鄭文燦16日和外國使節團一起搭乘機捷。(桃園市秘書處提供)

桃園市長鄭文燦、外交部長李大維16日與23國、19位大使、代表外國使節團試乘機場捷運，鄭文燦表示，市府推動城市外交，主要建立友誼，增加觀摩經驗，希望讓世界看見台灣。

鄭文燦說，他上任後，市府推動簽訂姐妹市及友好城市，也積極進行教育、文化、體育、高科技產業等各方面交流。而桃園的發展也是台灣的縮影，並具有多元族群、多元文化的城市，要善用這些優勢，積極與世界交流。

(中時)