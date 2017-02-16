中國成德國最大綠地投資來源

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德國聯邦外貿與投資署日前發布報告顯示，2016年由該機構促成的外國在德的綠地投資（指外國企業到當地設廠的投資）項目數為201個，創歷年新高，其中來自中國的投資項目最多。

據新華社報導，2016年德國聯邦外貿與投資署促成的中國在德國綠地投資項目為26個，排名第世界第一，預計創造331個職缺，項目主要為機械製造業和汽車業，其次為可再生能源與環保技術。

德國聯邦外貿與投資署投資咨詢部主管阿希姆·哈蒂希表示，數字表明中國的投資者越來越信任德國。

(旺報)