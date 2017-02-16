遠航ATR想4月飛 民航局：最快下半年

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遠東航空今天正式宣布引進二架ATR72-600，希望4月中旬加入營運；不過，民航局說，引進新機須經過5階段審查，遠航新機第一階段都還沒開始，預估新機最快下半年才能飛。

遠航說，10日已與Nordic Aviation Capital簽訂4架ATR72-600租賃合同意向書（LOI），第一階段先引進二架，希望4月中旬加入營運，提升離島運能，並讓整體機隊年輕化。

遠航表示，因應引進新機隊，已進行航務、機務、空服相關訓練，也聘用不少前復興航空ATR機師與維修人員，將並全力配合民航局新機5階段審核。

不過，民航局說，遠航新機5階段審查都還沒開始，新機最快也要等到下半年才可能飛。1060216

(中央社)