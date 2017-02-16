那斯達克 短期挑戰6千點大關

Marketwatch報導，美股近來多頭氣盛，主要指數不僅頻創新高，氣勢如虹的那斯達克指數更在短期有機會挑戰6千點大關。

Commonwealth金融網路公司投資長麥米蘭(B rad McMillan)表示，自從2000年來，從未看過那指攀登如此高峰，並且還有機會突破6千點大關。那指目前距離該重大關卡僅有3％差距。

(工商)