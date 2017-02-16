雀巢去年獲利下滑至85億瑞士法郎

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瑞士食品製造大廠雀巢公布去年營收為895億瑞郎(約890億美元)，略低於市場預期；淨利則從2015年的91億瑞郎下滑至85億瑞郎。該公司還表示本業營收料在今年僅增長3.2％，為連續第4年低於5％至6％成長目標。

(工商)