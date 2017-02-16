財經網站CNBC報導，美股近來迭創新高，歐洲股市也「漲」聲四起。不過專家指出，今年對歐洲是不成功便成仁的一年。ClearBridge投資公司分析師蘇茲(Jeff Schulze)表示若歐盟能克服以下5大障礙，包括選舉不確定性、民粹主義抬頭、希臘倒債危機再現、英國脫歐衝擊與川普效應，歐股在明年將有機會見到4％至6％的報酬率。

(工商)