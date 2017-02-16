為拚學測拉傷 桃高黃美慈吞止痛藥含淚考完
國立桃園高中大學學測成績揭曉，榜首是吳杰恩、劉姿伶同學，皆為73級分，全校總成績達70級分以上人數共計8位，全校學測考生761位，其中總級分超越全國頂標共計127人，國文滿級分25人、英文滿級分24人、數學滿級分7人、社會滿級分34人、自然滿級分20人，整體成績表現亮眼。
生醫班黃美慈同學以國立陽明大學醫檢系為第一志願，為了拚學測每天念書到深夜，甚至到考前幾天，擔心睡眠時間太多影響複習效率，索性不離開書桌，直接趴在桌上睡覺，結果因為久坐及姿勢的不良造成腰臀部肌腱嚴重拉傷，感覺到疼痛的美慈認為休息一下即可紓緩，沒有立即就醫。
不料，學測當天一早起床竟痛到無法起身，忍痛起身後亦無法久坐，心級如焚的家長立即連絡導師，透過學校與考場試務中心進行協調，最後以調整美慈的座位至教室最後方，在監考老師同意及協助之下可以稍微變化姿勢，偶爾站立的應變方式，讓美慈可以順利應考。不甘放棄學測的美慈雖痛到坐立難安，還是靠著一堂課吃一顆普拿疼的止痛方式，含淚堅持寫完所有考科。
(中時)
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